Власти Пыть-Яха извинились за баннер «С Днем Попеды» и исправили его

В Пыть-Яхе перед празднованием Дня Победы на здании Детской школы искусств появился баннер с ошибкой ‒ на нем было написано «С Днем Попеды». Об этом сообщили местные жители в группе «Пыть-Ях» во ВКонтакте.

Растяжку разместили в центре города, рядом с площадью. По словам горожан, баннер начали монтировать на входе в учреждение, несмотря на явную опечатку. Некоторые отмечают, что он провисел недолго, однако снимки быстро разошлись в соцсетях.

После этого баннер оперативно сняли и заменили на корректный.

Фото: Виталий Бадретдинов / «Пыть-Ях» / vk.com

В администрации Пыть-Яха произошедшее объяснили ошибкой подрядчика. Замначальника управления по ЖКХ, транспорту и дорогам Антон Решетников заявил, что компания не выполнила обязательные процедуры согласования макета и проверки готовой продукции перед установкой.

«В оформлении городской среды ко Дню Победы допущена ошибка, что является абсолютно недопустимым в контексте празднования этой знаменательной даты. Управление расценивает действия подрядчика как прямое нарушение контрактных обязательств. Приносим официальные извинения жителям города за сложившуюся ситуацию. В отношении подрядчика будет поставлен вопрос о применении штрафных санкций в соответствии с условиями контракта и будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Подчеркиваем: память о подвиге народа священна, и любые недочеты в оформлении к памятным датам не должны повторяться», ‒ отметил он в комментарии 86.ru.

В управлении заявили, что контроль за исполнением текущих и будущих контрактов усилят, чтобы подобные нарушения выявлялись и устранялись еще на этапе подготовки.