В Нижневартовске вынесли приговор по делу о поддельном аттестате для поступления в колледж

В Нижневартовске суд вынес приговор местному жителю по делу об использовании поддельного аттестата при поступлении ребенка в учебное заведение. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. Мужчину признали виновным по статье об использовании заведомо поддельного официального документа.

По данным надзорного ведомства, в июле 2024 года уроженец иностранного государства купил и использовал фальшивый аттестат об основном общем образовании иностранного государства. Следствие и суд установили, что он сделал это, чтобы незаконно устроить ребенка в образовательное учреждение.

При этом несовершеннолетний фактически не сдавал экзамены в школе иностранного государства и не получал документ об образовании. Несмотря на это, на основании поддельного аттестата абитуриента зачислили в политехнический колледж на бюджетное место.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на восемь месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.