​Более 700 мероприятий пройдут в Югре в честь 81-й годовщины Победы

По всей Югре завершается подготовка к масштабному празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В программу вошли 794 мероприятия федерального, регионального и муниципального уровня. Это акции памяти, концерты, выставки, патриотические проекты, образовательные события и уличные программы, которые пройдут во всех городах и районах округа.

Как сообщил первый заместитель губернатора Павел Тараканов, в плане 34 федеральные ежегодные акции, 60 региональных мероприятий и 662 муниципальных. Среди них — «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Диктант Победы», «Сад памяти», «Зарница 2.0», Вахта памяти «Никто не забыт и ничто не забыто» и многие другие. Таким образом, юбилейный май в Югре будет наполнен не одной праздничной датой, а целой системой событий, рассчитанных на разные поколения.

Руслан Кухарук подчеркнул, что в этом году в округе пройдет более 700 событий всероссийского, регионального и муниципального уровня, а к акциям в школах, детских садах, колледжах и вузах присоединятся более 200 тысяч учащихся. По его словам, важной частью подготовки остается участие общественных и ветеранских организаций. Отдельно губернатор акцентировал внимание на вопросах безопасности. Он отметил, что при такой масштабности мероприятий особенно важно, чтобы все службы и ведомства работали слаженно и обеспечивали спокойствие людей.

Еще одно поручение главы региона адресовано муниципалитетам: до 30 апреля завершить все работы по приведению в порядок мемориалов, обелисков воинской славы и скульптурных композиций, посвященных Великой Отечественной войне. Сегодня в Югре насчитывается 377 таких объектов. К этой работе могут подключиться и волонтеры в рамках проекта «Памятники», который направлен на мониторинг состояния памятных мест и выявление объектов, нуждающихся в реставрации или благоустройстве.

Особое место в подготовке к 9 Мая занимает забота о ветеранах. Руслан Кухарук заявил, что для региона приоритетной остается социальная и медицинская помощь участникам Великой Отечественной войны. Сейчас для них действует 15 мер поддержки, из которых девять — региональные. Под наблюдением медицинских учреждений находятся 473 человека, и для каждого составлен индивидуальный план сопровождения. Таким образом, праздничная повестка в Югре строится не только вокруг торжеств, но и вокруг ежедневной поддержки тех, ради кого этот праздник остается главным.

Каждый муниципалитет готовит и собственные акценты. В Нефтеюганске вновь пройдет водно-моторный парад, который впервые провели в прошлом году. Тогда в речном шествии участвовали 15 судов — от маломерных лодок до буксиров и пассажирских теплоходов. Глава города Юрий Чекунов отметил, что это новое для Нефтеюганска событие очень понравилось жителям, поэтому его решили повторить и в этом году. В Нижневартовске в День Победы будет курсировать «Автобус Победы», а в парке организуют площадку «Вальс победного мая».

Своя особая программа готовится и в Сургуте. Там традиционно прозвучит трехкратный полуденный выстрел из дивизионной пушки ЗИС-3 времен Второй мировой войны. Кроме того, станция Сургут включена в маршрут ретро-поезда «Эшелон Победы». Состав будет включать отреставрированные вагоны военного времени — санитарный вагон, теплушку для солдат, вагон-кухню и платформу с образцами военной техники.

Заместитель губернатора Елена Майер сообщила, что праздничные мероприятия охватят все образовательные учреждения округа — от детских садов до вузов. По ее словам, на площадках дошкольных учреждений пройдут «Детсадовские парады», к которым дети вместе с родителями готовят костюмы и макеты военной техники. Это, как подчеркнула Елена Майер, помогает с самого раннего возраста погружать детей в историю великой Победы. Кроме того, культурная программа развернется в библиотеках, музеях и других учреждениях культуры.

Важной частью майских событий станут концерты Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева. Музыканты выступят в нескольких городах округа в рамках проекта «Оркестр непокоренных: симфония будущего», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. А в каждом населенном пункте Югры пройдут любимые многими полевые кухни с солдатской кашей. Только в Ханты-Мансийске, как сообщил глава города Максим Ряшин, развернут 55 «Солдатских привалов».

Таким образом, Югра подходит к 9 Мая не формально, а как к главному общему празднику, который объединяет память, заботу, воспитание и живое участие людей. В центре этой подготовки — и ветераны, и дети, и памятные места, и сама идея преемственности, без которой День Победы невозможно представить.