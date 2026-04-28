В Югре до 1 июля 2026 года продлили выплату 4,1 млн рублей для заключивших контракт

Правительство Югры продлило до 1 июля 2026 года срок предоставления единовременной выплаты в 4,1 млн рублей участникам СВО, заключившим контракт на военную службу. Об этом сообщило правительство Югры. Власти региона заявили, что в округе продолжает действовать самая крупная в стране единовременная выплата для этой категории.

В общую сумму входят региональная, федеральная выплата в 400 тысяч рублей и муниципальная в 150 тысяч рублей. Гарантированный доход за год в округе оценивают не менее чем в 6,6 млн рублей.

В правительстве региона уточнили, что с учетом всех выплат, льгот и возможности списания кредитных долгов до 10 млн рублей общий объем материального обеспечения за первый год может достигать 18,5 млн рублей.

Условия распространяются на всех, кто заключает контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Югры или окружной пункт отбора на военную службу по контракту. Дополнительные выплаты в регионе предусмотрены и за боевые заслуги: 100 тысяч рублей за каждую награду жителю округа и такую же сумму единовременно жителю другого региона, если он подписал контракт в Югре.

При этом при назначении выплаты за государственную награду больше не требуется предоставлять копию удостоверения о награждении. Обмен документами будет идти по межведомственному взаимодействию.

Кроме того, в Югре действуют 36 региональных мер поддержки для военнослужащих и их семей. Для детей предусмотрены компенсация 100% родительской платы за детский сад, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, а также единовременная выплата в 100 тысяч рублей при поступлении не только в вузы, но и в колледжи округа.

Заключить контракт могут граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. Военная служба по контракту доступна мужчинам от 18 до 65 лет. Минимальный срок контракта составляет один год, отпуск предоставляется на 15 суток каждые полгода службы. Для иногородних предусмотрены компенсация проезда из любого города России, проживание, питание, трансфер на время оформления и необходимое снаряжение.