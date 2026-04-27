Суд оставил в силе решение об изъятии активов «Корпорации СТС» в пользу государства

Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение об изъятии активов ООО «Корпорация СТС» в пользу государства. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

Речь идет об активах, которые в конце ноября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял по иску Генпрокуратуры РФ. В начале апреля это решение пытались оспорить девять физических лиц, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Как уточняет издание, среди изъятых активов — энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит», «Нижневартовская энергосбытовая компания», тюменский региональный оператор по обращению с отходами «ТЭО» и другие структуры.

По данным Генпрокуратуры, это имущество бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров получили благодаря коррупционным связям. Среди ответчиков также фигурировал бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Ранее суд уже изъял в доход государства саму «Корпорацию СТС», общая капитализация которой оценивается почти в 40 млрд рублей.