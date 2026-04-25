В ХМАО растут расходы семей на репетиторов перед экзаменами

В ХМАО родители старшеклассников в среднем тратят около 6 000 тысяч рублей в неделю на занятия с репетиторами. Чем старше ребенок, тем чаще семьи прибегают к дополнительным занятиям. Если среди родителей учеников седьмых-восьмых классов услуги репетиторов оплачивают около 30%, то среди девятиклассников – уже 48%, а среди старшеклассников 10-11 классов – 57%, сообщает сервис SuperJob.

Чаще всего школьникам нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английскому языку, русскому языку и литературе, а также по физике и информатике. У учеников седьмых-восьмых классов на дополнительные занятия в среднем уходит около 3,8 тысячи рублей в неделю.

В девятом классе расходы увеличиваются до 5 000 рублей в неделю. В старших классах, где идет активная подготовка к ЕГЭ, траты достигают 6 000 рублей в неделю.

Ранее в Югре уже отмечали рост спроса на репетиторов. По данным «Авито», перед экзаменами жители округа чаще обращаются за дополнительными занятиями по информатике и иностранным языкам.