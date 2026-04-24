Пенсионные накопления в Югре чаще всего выплачивают разово

В 2025 года более 3,8 тысячи югорчан получили пенсионные накопления единовременной выплатой. Средний размер такой выплаты составил около 26 тысяч рублей, сообщило Отделение СФР по Югре.

Оформить накопления разово могут люди с небольшой суммой средств или те, у кого нет необходимого стажа и пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии. Сейчас именно такой способ получения денег остается самым распространенным.

В отличие от страховой пенсии, которая выплачивается ежемесячно, пенсионные накопления можно получить сразу всей суммой. Чаще всего за выплатой обращаются россияне, у которых накопления формировались недолго и не превышают установленный порог.

По действующим правилам, обратиться за выплатой можно с прежнего пенсионного возраста: женщины ‒ с 55 лет, мужчины ‒ с 60 лет. Если есть право на досрочную пенсию, подать заявление можно раньше, но при наличии необходимого стажа и коэффициентов ‒ сейчас это 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. После достижения 55 и 60 лет эти требования уже не применяются.

Чтобы получить деньги, нужно подать заявление. Сделать это можно через портал Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно напрямую туда. После назначения средства перечисляют в течение двух месяцев.

В Соцфонде также напомнили, что пенсионные накопления могут передаваться правопреемникам. Если человек не успел оформить выплату, вся сумма переходит наследникам ‒ по заявлению или в порядке очередности по закону.