В Югре вступил в силу приговор бывшему приставу по делу о хищении имущества на 413 млн рублей

В Югре вступил в законную силу приговор Сургутского городского суда в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Светланы Селезневой и местного жителя Ильи Крылова. Об этом сообщает ugra-news.ru. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, при этом Селезнева использовала служебное положение.

По данным суда, преступление произошло в период с сентября 2015 по июнь 2016 года. Следствие установило, что пристав организовала схему незаконного приобретения права на имущество юридического лица — четыре стальных вертикальных резервуара объемом по 50 тысяч кубометров каждый.

Как установлено в приговоре, Селезнева наложила арест на имущество, а затем, воспользовавшись ошибкой оценщика, утвердила заведомо заниженную стоимость резервуаров. В итоге четыре РВС оценили в 4,6 млн рублей вместо реальной стоимости, которая исчислялась сотнями миллионов.

После этого на основании подложных документов имущество выставили на торги, где его по низкой цене выкупил Крылов. Позже резервуары демонтировали и сдали на металлолом. Потерпевшему юридическому лицу причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд назначил Светлане Селезневой 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Илья Крылов получил 3 года колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей.

Впереди рассмотрение гражданского иска потерпевшей стороны о возмещении ущерба в размере 413 585 400 рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части штрафов на имущество осужденных наложили арест.