В Югре откроют центр адаптации иностранных граждан для контроля миграции и профилактики нарушений

В Югре запустят федеральный пилотный проект ФАДН по созданию Центра адаптации иностранных граждан. Об этом сообщает РИЦ «Югра». Автономный округ вошел в число шести пилотных регионов страны, где откроют такую структуру.

Как подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук , главная задача центра связана не с поддержкой приезжих, а с защитой прав, законных интересов и безопасности жителей региона. Новая площадка будет заниматься мониторингом трудовых мигрантов, обязательным инструктажем и профилактикой правонарушений.

По словам главы региона, национальная политика в Югре строится на взаимном уважении традиций всех народов, живущих в округе, и на тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Он также отметил, что по данным МВД за 2025 год число иностранцев, состоящих на миграционном учете в регионе, сократилось на 13%.

Одновременно власти продолжают ограничивать доступ мигрантов к отдельным видам занятости. Если раньше в Югре для иностранных граждан были закрыты 15 направлений работы, то в 2025 году их стало 22. С 2026 года к этому списку добавят еще пять сфер, в том числе курьерскую доставку и четыре направления, связанные с традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера.

Как пояснил директор департамента внутренней политики Кирилл Харитонов , центр не станет местом размещения иностранцев или гостиницей. По его словам, это будет информационно-профилактическая площадка, которая станет работать в связке с правоохранительными органами. Иностранным гражданам будут разъяснять их обязанности, нормы российского законодательства, правила поведения и последствия нарушений, включая оперативное выдворение.

Работа центра не ограничится только его помещением. Сотрудники будут выезжать на объекты, где трудятся мигранты, чтобы проводить лекции и инструктажи до начала работы. Власти региона рассчитывают, что такой механизм сделает пребывание иностранных граждан в Югре более прозрачным и регулируемым.