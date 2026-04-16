Александр Петерман выдвинулся на праймериз «Единой России» в Думу Югры

Известный предприниматель из Нижневартовска Александр Петерман подал документы для участия во внутрипартийных выборах по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу №20. Об этом сообщает РИЦ «Югра». В случае победы на предварительном голосовании он будет представлять партию на выборах депутатов Думы Югры восьмого созыва.

Петерман заявил, что решил вернуться в политику после перерыва и считает важным участие жителей в определении будущего Нижневартовска. «Я человек с активной жизненной позицией, и всегда занимался политикой. Был небольшой перерыв, но сейчас я понимаю — необходимы такие как я в политике. Хочу, чтобы судьбу Нижневартовска решали сами жители», — подчеркнул он.

Выдвижение кандидатов на праймериз продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» пройдет с 25 по 31 мая. Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте PG.ER.RU.

Как напоминает агентство, по итогам внутрипартийного отбора партия определит кандидатов на все вакантные мандаты. В Югре в этом году пройдет 18 избирательных кампаний, в ходе которых будут выбирать 297 депутатов Госдумы, думы Югры, Тюменской областной думы и представительных органов муниципалитетов. Кроме того, в пяти муниципалитетах состоятся дополнительные выборы, где распределят еще 11 мандатов.