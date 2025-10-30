Югорский фонд капремонта впервые выполнил годовой план на год

Югорский фонд капитального ремонта впервые выполнил годовой план на 100%: все начатые в 2024 году работы завершены, сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики округа, пишет stribuna.ru. «Впервые за весь срок реализации программы достигнуто стопроцентное выполнение плана. Это говорит о грамотном подходе к организации работ и надлежащем контроле за деятельностью подрядных организаций», — подчеркнул директор департамента Матвей Каров.
По данным ведомства, в 2024 году капитально отремонтированы 358 многоквартирных домов, условия проживания улучшили около 88 тыс. жителей Югры. Дополнительно завершены работы ещё в 133 домах, которые изначально планировались к сдаче в 2025 году. Достижение целевых показателей позволило округу подняться на 11-е место в общероссийском рейтинге эффективности капремонта (годом ранее — 26-я позиция).
С начала действия программы капитального ремонта в Югре обновлены 3 062 многоквартирных дома, где проживают порядка 709 тыс. человек. В правительстве региона отмечают, что сохранение темпов и качества работ — ключевой приоритет на следующий период, а досрочное выполнение части объектов 2025 года создаёт запас по фронту работ и снижает риски сдвигов графиков в отопительный сезон.