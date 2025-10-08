Лобовое столкновение с КАМАЗом произошло в Пыть-Яхе

Накануне вечером, 7 октября, в Пыть-Яхе водитель Skoda вылетел на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. Как сообщает Госавтоинспекция Югры, виновник ДТП получил травмы.

«Около 18:14 в городе Пыть-Ях, 52-летний водитель «Skoda», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», где допустил столкновение с «КАМАЗ», под управлением 41-летнего водителя», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек пострадали, в том числе несовершеннолетний.