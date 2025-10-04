В Югре растет число молодых пациентов с болезнью Паркинсона

После COVID-19 в ХМАО участились случаи раннего начала болезни Паркинсона. На сегодняшний день диагноз ставят не только пожилым людям, но и 30-40-летним, а самому молодому пациенту – 26 лет. Об этом в эфире siapress.ru рассказала врач-невролог-паркинсолог БУ «Сургутской окружной клинической больницы» Фатима Абдулаева.

«В среднем на 100 тысяч населения приходится от одного до 16 случаев. Я наблюдаю пациентов по всему ХМАО, у меня где-то около 500 пациентов – это те, кто дошел до врача. А есть случаи, которые не распознаются очень долго, годами и даже десятилетиями, бывает, пациент несколько лет ходит по врачам, не понимая, что с ним», – отметила специалист.

Болезнь Паркинсона затрагивает не только двигательную сферу, как принято думать, но и психическую, когнитивную и вегетативную.

«Самый заметный симптом, бросающийся в глаза – это тремор. Болезнь всегда начинается с одной стороны: рука либо нога, потом захватывает вторую половину тела. Дальше возникает неустойчивость, потеря равновесия, проблемы с речью, с ЖКТ, с мочеполовой системой», – поделилась Фатима Абдулаева.

По ее словам, болезнь Паркинсона пока неизлечима, но терапия позволяет замедлить ее развитие и поддерживать высокое качество жизни пациентов.