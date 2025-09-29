На трассе под Нижневартовском столкнулись легковушка и экскаватор

В минувшее воскресенье, 28 сентября, на трассе «Нижневартовск − Радужный» произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительной информации Госавтоинспекции Югры, 38-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскаватором.

«Около 11:15 на 62 км автодороги «Нижневартовск − Радужный» 38-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с экскаватором «NEW-HOLLAND», который двигался в попутном направлении и выполнял маневр «поворот налево», − говорится в сообщении.

В результате водитель легкового авто и два его пассажира, в том числе 15-летний мальчик получили травмы.

Всего за выходные на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали семь человек, в том числе ребенок.