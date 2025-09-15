16+
В Югре прошли муниципальные выборы: явка выросла, «Единая Россия» собрала 90 процентов мандатов

В Югре подвели итоги муниципальных выборов — 2025

В Югре прошли муниципальные выборы: явка выросла, «Единая Россия» собрала 90 процентов мандатов
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийском автономном округе завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Кампания 2025 года стала одной из самых заметных по уровню активности избирателей и прозрачности проведения процедуры.

По данным председателя Избирательной комиссии Югры Дениса Корнеева, итоговая явка составила 34,14%, что выше показателя аналогичной кампании прошлых лет (31,84%). Всего в единый день голосования свою гражданскую позицию выразили более 43 тысяч жителей региона.

«День голосования прошел спокойно, без инцидентов. Комиссии отработали весь цикл необходимых процедур и перешли к подсчету голосов. Жалоб от избирателей в день голосования не поступало. Все обращения от кандидатов и политических партий рассмотрены, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не выявлено», – подчеркнул Корнеев.

Для обеспечения прозрачности процесса на 104 избирательных участках Югры работали 642 наблюдателя, половина из них – представители общественности. Освещали ход выборов 75 журналистов из 13 региональных СМИ. Наблюдатели присутствовали также при вскрытии конвертов с бюллетенями досрочного голосования и контролировали подсчет.

По итогам кампании в Югре избраны 91 депутат представительных органов и 7 глав городских и сельских поселений. Абсолютное большинство мандатов получили представители партии «Единая Россия»:

  • 83 депутатских мандата;
  • 7 глав муниципалитетов;
  • КПРФ – 4 мандата;
  • «Партия пенсионеров за социальную справедливость» – 2;
  • ЛДПР – 1;
  • самовыдвиженец – 1.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил избирателей за проявленную активность: «Кандидаты «Единой России» получили более 90% мандатов. Это не только подтверждение высокого уровня доверия, но и ответственность перед жителями. Хочу выразить благодарность всем участникам избирательного процесса – избирательной комиссии, наблюдателям, журналистам – за честную и открыто проведённую кампанию. Особое спасибо жителям региона за участие в выборах и ответственность перед будущим нашего общего дома – Югры и России».

Выборы в регионе сопровождались масштабным общественным наблюдением, что обеспечило доверие к процедуре. Наблюдатели фиксировали ход голосования и проверяли равные условия для всех кандидатов. Присутствие независимых наблюдателей стало важным фактором, который укрепил легитимность итогов.

Несмотря на уверенное лидерство партии власти, выборы нельзя назвать безальтернативными. На округах работали представители парламентских партий и самовыдвиженцы. Наличие конкуренции подчеркнуло зрелость местного политического сообщества, а для жителей стало возможностью выбирать не только опытных политиков, но и новые лица.

Эксперты отмечают, что результаты голосования напрямую связаны с социально-экономическими достижениями региона последних лет. В Югре строятся новые школы, детские сады, медицинские учреждения. В городах и посёлках активно обновляются дворы, парки, общественные пространства.

Для северного региона подобные проекты имеют особую ценность, поскольку напрямую влияют на комфорт и качество жизни. Избиратели связывают эти изменения с деятельностью действующей власти и голосуют за продолжение курса.

Кампания 2025 года в Югре прошла в спокойной и предсказуемой обстановке, подчеркнув зрелость политической системы округа. Высокая явка, отсутствие серьёзных нарушений и значительное присутствие наблюдателей обеспечили доверие к результатам. Таким образом, выборы в Югре подтвердили запрос общества на стабильность, развитие и продолжение начатых преобразований в социальной и инфраструктурной сферах.


Сегодня в 12:33, просмотров: 134, комментариев: 0
