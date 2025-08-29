В Югре прошло заседание совета по правам человека

В Ханты-Мансийске прошло пленарное заседание Межрегионального координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Центральной темой обсуждения стали вопросы реализации прав граждан с инвалидностью.

В заседании приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сенатор Совета Федерации, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов, главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников, уполномоченный по правам человека в округе Наталья Стребкова, а также представители правоохранительных органов и региональные омбудсмены.

Руслан Кухарук подчеркнул значимость прошедшего совета: «Символично, что заседание Межрегионального координационного совета проходит в юбилейный год – 15-летия со дня учреждения должности Уполномоченного по правам человека в Югре. За это время проделана огромная работа: тысячи жителей региона обратились к правозащитнику, что говорит о растущем доверии к институту, доказавшему свою действенность в помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Эффективное взаимодействие правительства автономного округа и уполномоченного привело к сотням инициатив по улучшению законодательства и созданию механизмов социальной поддержки на местах – всё это ответ на реальные запросы наших граждан».

Сегодня в Югре проживает 68 тысяч инвалидов. Для них действует комплексная система поддержки, включающая федеральные и региональные меры помощи. Помимо 15 адресных видов социальной поддержки, в регионе развёрнута сеть учреждений, предоставляющих услуги реабилитации: два многопрофильных центра для инвалидов, восемь специализированных реабилитационных центров и двадцать комплексных центров социального обслуживания. Здесь работают службы социального сопровождения и «Центры дневного пребывания».

С этого года Югра вместе с Минтрудом России реализует проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата. В 2025 году планируется оказать услуги почти 600 детям. Все объекты здравоохранения региона полностью адаптированы для маломобильных граждан, а в учреждениях культуры создаётся безбарьерная среда.

В регионе также утверждена единая межведомственная модель сопровождения участников СВО, получивших ранения, контузии и увечья. На сегодняшний день таких насчитывается 370 человек. Они обеспечиваются техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия. Девятнадцать инвалидов боевых действий получили автомобили с ручным управлением, организовано бесплатное обучение их вождению. Также создаётся безбарьерная среда в жилых помещениях.