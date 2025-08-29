16+
В Югре обсудили развитие потенциала региона через культуру

В Югре прошла конференция «Музыкальная педагогика»

Фото ugoria.tv

В Ханты-Мансийске прошла трёхдневная конференция «Музыкальная педагогика», центральным событием которой стала пленарная дискуссия «Как раскрыть потенциал региона через поддержку творческих траекторий». В обсуждении приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук, член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль, народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Розум, а также заслуженный артист России, ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона.

Глава региона рассказал о развитии культурной инфраструктуры в Югре и создании условий для выявления и поддержки талантливой молодёжи. «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это не просто регион. Здесь комфорт и благополучие проявляется во всем: от передовых технологий, делающих добычу нефти безопасной и эффективной, до создания среды, в которой каждый человек может раскрыть свой потенциал. В этом году нам посчастливилось принимать конференцию «Музыкальная педагогика» программы «Родные города» компании «Газпром нефть», которая вносит существенный вклад в развитие креативных индустрий. Органы региональной и муниципальной власти должны ориентироваться именно на запросы креативного сообщества. Об этом говорят сами люди на наших встречах. И я хотел бы, чтобы с этого образовательного форума его участники получили то, что позволило бы сегодня создавать этот продукт, влияющий на жизнь людей», – отметил Кухарук.

Он подчеркнул, что в Югре большое внимание уделяется поддержке творческих инициатив. В числе примеров губернатор назвал Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», где активно задействованы учащиеся музыкальных школ и колледжей, а также всероссийские профессиональные конкурсы, которые давно стали визитной карточкой региона: «Югория» для баянистов и аккордеонистов, «Радуга» для хореографов, «Пасхальные хоровые ассамблеи», «Новые имена Югры» для юных музыкантов. В этом году к ним добавятся новые мероприятия, включая Творческую школу Российской академии музыки имени Гнесиных и Международный конкурс юных музыкантов «ЧАЙКОВСКИЙ-ДЕБЮТ».

Руслан Кухарук отметил, что важным инструментом развития кадров в сфере культуры остаётся система грантовой поддержки на региональном и муниципальном уровнях.

В свою очередь Юрий Розум отметил значимость встречи в Ханты-Мансийске: «Конференция «Музыкальная педагогика» проходит второй год и, как и в прошлом, демонстрирует не только высокий уровень организации, но и, что особенно приятно, живой интерес педагогов. Именно здесь они получают редкую возможность познакомиться с новыми методиками преподавания, обменяться опытом и вдохновением с коллегами, а также рассказать о себе и своих воспитанниках. Причем в теплой атмосфере – в декорациях колоритного Ханты-Мансийска. Замечательно, что благодаря поддержке «Газпром нефти» и правительства Югры такие проекты становятся реальностью. Это наш общий вклад в будущее культуры».


Сегодня в 12:52
