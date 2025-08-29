Молодая автоледи в Югорске вылетела в лес на трассе «Югра»

В Югорске утром 28 августа произошла авария: 25-летняя девушка за рулем Citroen не справилась с управлением и вылетела с трассы в лесной массив. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 06:37 на 398 км автодороги «Югра», 25-летняя девушка, управляя автомобилем «Citroen», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, вследствие чего допустила съезд с дороги в лесной массив», − говорится в сообщении.

В результате аварии девушка получила травмы. Ее стаж вождения − менее двух месяцев.

Всего за минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек пострадали.