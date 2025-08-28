16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4421   EUR  93,3428  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Жители Югры стали активно искать нянь

В Югре спрос на услуги няни увеличился в 11 раз по сравнению с прошлым годом

​Жители Югры стали активно искать нянь
Фото: freepik.com

К осени жители Югры все чаще обращаются к услугам нянь. Так, летом 2025 года количество запросов в регионе увеличилось в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики «Авито Услуг».

Рост интереса сопровождается и увеличением числа самих исполнителей: предложение нянь за год выросло в пять раз. Это позволяет родителям и семьям быстрее находить подходящего помощника по уходу за детьми или пожилыми родственниками.

Эксперты отмечают, что такая динамика связана сразу с несколькими факторами. Во-первых, в летний период многие родители продолжают работать и ищут возможность совмещать профессиональные обязанности с заботой о детях. Во-вторых, сами дети чаще участвуют в пришкольных лагерях, развивающих и образовательных программах, где также требуется дополнительная помощь взрослых.

По прогнозам аналитиков, интерес к услугам нянь в регионе сохранится и в начале учебного года, когда нагрузка на родителей традиционно возрастает.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:26, просмотров: 41, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 1240
  2. ​В Сургуте впервые пройдет окружная ярмарка «Товары земли Югорской» 757
  3. ​Заброшки манят: в Сургуте подростки проникли на территорию заброшенной станции юннатов 589
  4. В этом году на ремонт и строительство дорог в Югре выделили 10 млрд рублей — это рекорд 581
  5. Почти 350 кандидатов будут бороться за кресла депутатов и глав поселений в Югре 570
  6. До +26°С и гроза: в Югре завтра ждут неблагоприятную погоду 567
  7. Югра будет стремиться к повторному использованию максимального количества ТБО 548
  8. ​За авторов-иноагентов можно остаться без льгот: книжным магазинам напомнили об ограничениях с 1 сентября 540
  9. ​Программа долгосрочных сбережений: инвестиции в уверенное будущее 523
  10. ​Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой 505
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7046
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3603
  3. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 3312
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2489
  5. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 2302
  6. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 2251
  7. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 2173
  8. ​В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом 1873
  9. ​Ярмарка вкуса и цвета: в «Старом Сургуте» прошел праздник «Урожай года – 2025» // ФОТОРЕПОРТАЖ 1737
  10. ​Дети остались без мест для плавания: «Дельфин» в Сургуте достроят через год 1721
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7046
  2. ​Единственный в истории Сургута 4589
  3. Оборонные комиссии – в действии 4274
  4. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 4154
  5. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 4142
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 4080
  7. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 3971
  8. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 3924
  9. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 3921
  10. ​Когда будет школа в 35-м микрорайоне? Кто ее построит и за какие деньги? 5 неудобных вопросов «Бруснике» 3915

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика