​Самые высокие зарплаты в ХМАО предлагают сварщикам, водителям и прорабам

Рынок труда в ХМАО продолжает удивлять: по информации hh.ru, в августе 2025 года самые высокие зарплаты в регионе предлагали вовсе не топ-менеджерам или айтишникам, а представителям рабочих профессий.

Самую большую зарплату предлагают генеральному директору − в среднем 300 тысяч рублей в месяц. Но уже на втором месте − сварщик с медианным доходом 236 тысяч. Чуть ниже − начальник отдела логистики (235 тыс.), водитель (205 тыс.) и аналитик (200 тыс.).

В двадцатку самых высокооплачиваемых вакансий региона также попали маляры, механики, машинисты, монтажники и прорабы.