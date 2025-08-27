Югра двигается к экономике замкнутого цикла

Губернатор Югры Руслан Кухарук провёл заседание межведомственной рабочей группы, посвящённое вопросам обращения с отходами производства и потребления, включая сферу твёрдых коммунальных отходов.

На повестке дня рассматривалось выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации инвестиционных проектов в сфере утилизации и переработки отходов, создание региональной программы по переходу на экономику замкнутого цикла, а также достижение целевых показателей по фотофиксации мест накопления мусора.

«Задача региона – обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты и ввод в эксплуатацию комплексных межмуниципальных полигонов ТКО в установленные сроки и в полном объёме. Данная тема находится на контроле заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева», – отметил губернатор.

До 2030 года в Югре запланировано строительство четырёх современных межмуниципальных полигонов твёрдых коммунальных отходов. Они будут обслуживать Нягань и Октябрьский район, Сургут, Когалым и поселения Сургутского района, Нижневартовск и Нижневартовский район, а также Ханты-Мансийск с прилегающей территорией. Новые объекты обеспечат эффективную переработку и утилизацию отходов, повысят уровень экологической безопасности и создадут условия для устойчивого развития городов и посёлков региона.

Кроме того, Югра приступает к разработке региональной программы «Экономика замкнутого цикла» в соответствии с рекомендациями Госсовета и указом президента России. Документ будет направлен на внедрение принципов устойчивого экологического управления отходами.

В числе приоритетных направлений работы также усиление контроля за фотофиксацией контейнерных площадок. Эти меры соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие» и должны способствовать формированию более безопасной и комфортной среды для жизни югорчан.