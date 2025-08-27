Батареи в домах Югры потеплеют, когда температура продержится ниже 8 градусов

Муниципалитеты ХМАО будут полностью готовы к началу отопительного сезона уже в сентябре. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

По его словам, в учреждения социальной сферы − такие как детские сады, школы, больницы и другие − коммунальные службы смогут подать тепло уже с 1 сентября. Что касается жилых домов, то здесь действуют другие правила.

«На протяжении пяти дней средняя температура воздуха не должна подниматься выше 8°С», − напомнил глава.

Готовность коммунального хозяйства к зиме в Югре уже превышает 70%, уточнил Кухарук. Все оставшиеся работы должны быть завершены в ближайшие недели.