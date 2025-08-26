16+
​Студенческие строительные отряды со всей России завершили свою работу в Сургуте

Студенческая стройка «Звезда Оби» в Сургуте завершена

Фото dumahmao.ru

В Сургуте состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской студенческой стройки «Звезда Оби», которая объединила более 350 студентов из 13 регионов России. На протяжении всего лета участники трудились на возведении нового мостового перехода через реку Обь, а также на строительстве жилых комплексов и других объектов в городе. Масштабный молодежный проект завершился ярким праздником в Сургутском государственном университете, где подвели итоги и наградили отличившихся студентов.

С начала июня студенты вузов и колледжей трудились на стройплощадках компаний-партнеров — «Мостострой-11» и «Сибпромстрой». Молодые люди выполняли обязанности бетонщиков, арматурщиков, каменщиков, маляров, инженеров и подсобных рабочих. Их работа оценивалась по всем правилам: за труд начислялась заработная плата, а сам период был засчитан как практика.

По словам заместителя председателя наблюдательного совета «Российских Студенческих Отрядов» Алексея Потейко, участие в проекте стало для ребят шансом показать себя будущим работодателям: «Мы постарались на эти объекты привлечь ребят со строительных вузов, с транспортных вузов, с вузов, которые занимаются землеустроительными работами, чтобы работодатели действительно могли выбрать себе будущих инженеров и специалистов. И сейчас они получают в такие сферы приглашения после выпуска и получения диплома уже на полноценное трудоустройство».

На закрытии подвели итоги труда студентов. Победители в различных номинациях получили благодарственные письма и памятные подарки. Так, лучшим командиром признан Дмитрий Андреев из ССО «Эшелон» (Свердловская область), лучшим комиссаром — Михаил Василенко из ССО «Эскадрон» (Самарская область), лучшим мастером — Николай Манаков из ССО «Пламя Сибири» (Красноярский край). Лучшим отрядом стал «Эшелон» из Свердловской области, а лучшими в производственной деятельности признаны студенты из Новосибирска — ССО «Стальная колея».

Заместитель председателя думы Югры Наталья Западнова, выступая на церемонии, подчеркнула историческую преемственность студенческих отрядов: «Прекрасно, что именно в Сургуте возрождается эта традиция – в городе, где было много ударных комсомольских строек, где немало лауреатов премий Ленинского комсомола до сих пор работают в различных организациях».

Помимо рабочих будней, у студентов была насыщенная культурная и развлекательная программа. Они знакомились с Сургутом, посещали экскурсии, участвовали в творческих вечерах и спортивных мероприятиях. Одним из запоминающихся событий стал символический «Новый год», который студенты отметили в середине смены.

По словам директора МБУ «Вариант» Евгения Лаптева, ребята проявили высокий интерес: «Ребята интересные, глаза горят. Они активно включаются в какие-то процессы. Мне кажется, им понравилось, потому что условия были созданы неплохие, в том числе для работы и жизни в городе. Было много событий: и досуговых, и творческих, и символический Новый год ребята праздновали. Это такой экватор, когда часть смены уже прошла, переходят на заключительную часть смены. Поэтому тоже помогали, костюмами помогали».

Главным объектом, где трудились студенты, стал второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута. Сегодня степень готовности объекта составляет более 81%, завершение строительства намечено на осень этого года. Новый мост имеет стратегическое значение: он войдет в состав транспортного коридора Арктика – Азия и Северного широтного хода, обеспечив удобное сообщение и новые возможности для экономики региона.

Организатором стройки выступила молодежная общероссийская организация «Российские студенческие отряды» (РСО). Сегодня движение объединяет более 400 тысяч студентов из 85 регионов страны. Участие в «Звезде Оби» стало продолжением традиции ударных комсомольских строек, которые в советские годы были широко развиты на территории Югры и Сибири.

Хотя летняя стройка завершилась, впереди у студентов учеба, экзамены и новые проекты. Организаторы уверены: уже в следующем году молодежные отряды вновь выйдут на площадки, чтобы работать на объектах в других городах и регионах.


Сегодня в 17:18
