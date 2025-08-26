В Югре прошёл юбилейный фестиваль «Хатлые»

С 22 по 24 августа на территории Музейно-этнографического и экологического парка «Югра» состоялся юбилейный X Региональный фестиваль «Қӓтӆәли» («Хатлые»). Мероприятие стало заметным культурным событием и объединило исследователей, этнографов, художников, представителей общественных организаций и жителей региона. Проект реализован в рамках гранта губернатора и направлен на сохранение уникального наследия коренных малочисленных народов Севера.

Программа фестиваля оказалась насыщенной и многогранной. Гости могли принять участие в мастер-классах, лекциях, спортивных занятиях и этнокультурных играх. Одним из ярких событий стало представление обрядов и игр, связанных с образом медведя. Мастера из разных уголков Югры показали уникальные практики, вызвавшие живой интерес у публики.

Каждое утро начиналось с зарядки на главной сцене, которую проводил Егор Кельмин, основатель боевого искусства «Пупи кат». Энергичные тренировки помогали участникам зарядиться на целый день.

Особое внимание привлекла «ягодная тропинка» — маршрут, ведущий к стойбищу. По пути можно было собирать ягоды и читать таблички с описанием растений, что делало прогулку одновременно полезной и познавательной.

Одним из ключевых моментов стало открытие памятной доски в честь писателя и общественного деятеля Юрия Вэллы, создателя музея стойбища рода Казамкиных. Этот жест символизировал уважение к хранителям традиций и напоминал о важности передачи культурного наследия следующим поколениям.

Художественный пленэр, проведённый лауреатом премии губернатора Югры Иваном Демьяненко, вдохновил участников на создание произведений, отражающих красоту северной природы. Кроме того, гости фестиваля могли попробовать себя в плетении сетей и кольчуги, а также в традиционных играх ханты.

Сотрудники Музея Природы и Человека представили проект «Многовековая Югра. Начало» с экспозицией ископаемых животных, в том числе мамонта и шерстистого носорога. Гости смогли посетить лекции о памятных датах Мегиона, а также презентацию книги историка Александра Полищука о событиях Великой Отечественной войны.

Программа включала и развлекательные мероприятия: дегустацию национальных блюд, этнодискотеку, конкурс мультипликационных фильмов и киносеансы под открытым небом. Для детей и взрослых работали творческие мастерские и интерактивные площадки.

Фестиваль завершился торжественным закрытием, где были подведены итоги и отмечены лучшие участники. По словам директора регионального историко-культурного и экологического центра Мегиона Русланы Галив, сегодня «Хатлые» — это творческая лаборатория, которая привлекает людей не только из Югры, но и из других регионов.

Каждый год по итогам фестиваля реестр нематериального культурного наследия России пополняется новой информацией о промыслах, праздниках и традициях коренных народов.

Фестиваль собрал представителей из разных регионов России. Постоянный участник, Данила Покачев из Сургутского района, отметил: «Я пою песни, рассказываю сказки. Молодых людей учим, чтобы сказки были, чтобы рассказывали их дальше». Преподаватель Центра искусств для одарённых детей Севера Наталья Сайнакова представила современные работы учеников, основанные на архивных источниках и архаичных образцах.

Глава Мегиона Алексей Петриченко подчеркнул значение фестиваля: «Основной задачей «Хатлые» является сохранение нематериального культурного наследия: запись песен, сказок, легенд, фиксация способов изготовления традиционных предметов быта. За годы собран огромный объём научной информации». Депутат Думы Югры Татьяна Гоголева назвала фестиваль «многоликим, ярким и тёплым событием, где ценят язык, культуру и традиции своих предков».