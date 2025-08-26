16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,6842   EUR  94,4622  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тренд лета-2025: югорчане чаще бронируют поездки в малые города и экоотели

В Югре отдых в избах и теремах стал популярнее шумных курортов

​Тренд лета-2025: югорчане чаще бронируют поездки в малые города и экоотели
Фото: пресс-служба МегаФона

Эти летом жители Югры все чаще предпочитают спокойный и экологичный отдых вдали от шумных курортов. Набирают популярность деревенские избы, глэмпинги и экоотели. Количество бронирований в малых городах выросло на 7-15%, показало исследование МегаФона и сервиса бронирования «Островок».

Особый интерес вызывает так называемый «избинг» ‒ проживание в домах, оформленных в традиционном русском стиле.

Аналитики отмечают, что югорчане чаще выбирают поездки в малые города с богатой историей. Так, бронирований стало больше: в Рыбинске ‒ более чем на треть, в Переславле-Залесском и Ростове Великом ‒ на 15%, в Пскове и Кисловодске ‒ на 10%. В Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде рост составил около 7%, а в Сергиевом Посаде ‒ 5%.

«Мы видим повышенный интерес туристов к путешествиям по направлениям, где сохраняется историческая и культурная самобытность, а ритм жизни задает более спокойный темп. Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле: на Островке путешественники могут забронировать отреставрированные избы, старинные терема или дизайн-отели, вдохновленные национальным колоритом», ‒ рассказала управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

В Югре избинг стал одним из главных трендов сезона. Трафик на сайты с такими предложениями летом 2025 года вырос в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего такой отдых выбирают люди 35-44 лет (42% пользователей). Далее идут туристы в возрасте 45-54 лет (24%) и 25-34 лет (15%). Наименьший интерес проявляют молодые люди до 25 лет ‒ всего 5%.

Большинство поклонников отдыха в русском стиле ‒ женщины (58%), мужчины составляют 42%.

«Туристам важно оставаться на связи — делиться впечатлениями в соцсетях, ориентироваться по онлайн-картам, вызывать такси или связываться с родными. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру в малых городах, на туристических маршрутах и в других важных для абонентов локациях», ‒ отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:24, просмотров: 55, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед 638
  2. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 558
  3. Эксперт рассказала, на какие дополнительные выплаты к алиментам могут рассчитывать россиянки 539
  4. ​Александр Моор назвал преемственность ключевой особенностью управленческой культуры Тюменской области 484
  5. ​В тюменском парке проходят бесплатные занятия по фитроку для людей серебряного возраста 467
  6. ​Рекорд Тобольского марафона: 2 400 участников и победы на «королевской» дистанции 466
  7. ​Дополнительное образование в Тюменской области: возможности растут 453
  8. ​Любовь и деньги: почему россияне открывают совместные счета 442
  9. ​В Тюменскую область поступило 175 тысяч доз вакцины от гриппа 430
  10. ​VI фестиваль-конкурс любительских коллективов в Тюменской области собрал более 200 заявок 429
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6500
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 3221
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2299
  4. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 2190
  5. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 2003
  6. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1991
  7. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1974
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 1907
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1807
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1764
  1. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 7164
  2. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6500
  3. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4280
  4. ​Единственный в истории Сургута 4239
  5. Оборонные комиссии – в действии 3966
  6. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3865
  7. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 3853
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 3775
  9. ​В библиотеки Сургутского района поступило свыше шести тысяч новых книг 3745
  10. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 3702

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика