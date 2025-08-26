В Югре отдых в избах и теремах стал популярнее шумных курортов

Эти летом жители Югры все чаще предпочитают спокойный и экологичный отдых вдали от шумных курортов. Набирают популярность деревенские избы, глэмпинги и экоотели. Количество бронирований в малых городах выросло на 7-15%, показало исследование МегаФона и сервиса бронирования «Островок».

Особый интерес вызывает так называемый «избинг» ‒ проживание в домах, оформленных в традиционном русском стиле.

Аналитики отмечают, что югорчане чаще выбирают поездки в малые города с богатой историей. Так, бронирований стало больше: в Рыбинске ‒ более чем на треть, в Переславле-Залесском и Ростове Великом ‒ на 15%, в Пскове и Кисловодске ‒ на 10%. В Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде рост составил около 7%, а в Сергиевом Посаде ‒ 5%.

«Мы видим повышенный интерес туристов к путешествиям по направлениям, где сохраняется историческая и культурная самобытность, а ритм жизни задает более спокойный темп. Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле: на Островке путешественники могут забронировать отреставрированные избы, старинные терема или дизайн-отели, вдохновленные национальным колоритом», ‒ рассказала управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

В Югре избинг стал одним из главных трендов сезона. Трафик на сайты с такими предложениями летом 2025 года вырос в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего такой отдых выбирают люди 35-44 лет (42% пользователей). Далее идут туристы в возрасте 45-54 лет (24%) и 25-34 лет (15%). Наименьший интерес проявляют молодые люди до 25 лет ‒ всего 5%.

Большинство поклонников отдыха в русском стиле ‒ женщины (58%), мужчины составляют 42%.

«Туристам важно оставаться на связи — делиться впечатлениями в соцсетях, ориентироваться по онлайн-картам, вызывать такси или связываться с родными. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру в малых городах, на туристических маршрутах и в других важных для абонентов локациях», ‒ отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.