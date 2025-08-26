16+
​Прокуратура Югры: не верьте «безопасным счетам» и «звонкам из банка» − это обман

Прокуратура Югры назвала самые частые схемы телефонных и интернет-мошенников

Фото: ru.freepik.com

Прокуратура Югра предупреждает о наиболее распространенных способах дистанционных мошенничеств и их противодействию:

1. Звонки «из банка»: мошенники представляются сотрудниками безопасности банка, сообщают о «несанкционированных операциях» и требуют: перевести деньги на «безопасный счёт»; назвать SMS-код; установить программу удалённого доступа (AnyDesk, TeamViewer). Никогда не сообщайте коды из SMS! Банк не имеет права требовать переводы.

2. Фишинг («ловушка» в интернете): это поддельные сайты банков/госуслуг, письма «о блокировке счета» с ссылкой для «восстановления». Проверяйте адрес представленных Вам сайтов (должно быть указано: https:// и замок в браузере). Не переходите по сомнительным ссылкам.

3. Обман через социальные сети: помогите ребенку/другу в беде» (звонок с чужого номера); Вы выиграли приз» (требуют предоплату «за доставку»). Перезвоните близкому на его настоящий номер, не верьте срочным просьбам о деньгах.

4. Мошенничество с инвестициями: предложения «заработать 300% за неделю» через фейковые платформы. Проверяйте есть ли лицензия ЦБ РФ на официальном сайте регулятора: cbr.ru.

Как действовать, если вам звонят мошенники:

1. Правило паузы: положите трубку и перезвоните в банк/организацию по официальному номеру (с сайта или карты).

2. Не поддавайтесь на давление, ваши счета никто не заблокирует за 5 минут!

3. Проверьте номер, вбейте его в поисковик (google, yandex и др.) – часто пользователи отмечают мошенников.

4. Важно для пенсионеров! Установите приложение «Стоп мошенник» (МТС, Билайн, Мегафон). Подключите услугу «Доверенный абонент»: банк будет звонить родственникам при снятии крупных сумм.


Сегодня в 15:46, просмотров: 47, комментариев: 0
