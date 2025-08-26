16+
Власти Югры помогут деньгами пострадавшим от летнего урагана

Пострадавшие от разрушительного урагана в поселке Березово в ХМАО получат денежные выплаты

Власти Югры помогут деньгами пострадавшим от летнего урагана
Фото: vk.com/beronline / Дмитрий Каменский

Жители поселка Березово в ХМАО, пострадавшие от июньского урагана, получат дополнительную финансовую помощь. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Выделяем дополнительную финансовую поддержку гражданам, пострадавшим в результате опасных метеорологических явлений летом этого года на территории Березово. Средства пойдут на единовременные выплаты и материальную поддержку», − говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2025 года на поселок обрушился ураган с ливнем, грозой, градом и ветром до 25 м/с. Стихия повредила 25 жилых домов. Также от непогоды пострадал один ребенок.


Сегодня в 13:55
