16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед

Югра утвердила концепцию развития ресурсной базы углеводородов до 2050 года

В Югре задумались, как сохранить лидерство по добыче нефти в России на 25 лет вперед
Фото Freepik

В Югре утверждена концепция развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года. Решение принято на заседании правительства региона под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука.

Документ разработан департаментом недропользования и природных ресурсов совместно с Научно-аналитическим центром рационального недропользования имени В. И. Шпильмана по поручению главы округа, озвученному в ежегодном послании о положении дел и перспективах развития Югры. Концепция синхронизирована с федеральными стратегиями в энергетике и минерально-сырьевой сфере, а также согласована с Федеральным агентством по недропользованию.

«Это комплексный документ, и его реализация зависит не только от взаимодействия регионального и федерального уровней власти, но и от недропользователей. Поэтому будет подготовлен пошаговый план реализации данной концепции», – подчеркнул губернатор.

По словам директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергея Филатова, главная цель стратегии – сохранить долю округа в объеме добычи нефти России на уровне 40% до 2050 года. План предусматривает рациональное освоение действующих месторождений, вовлечение новых объектов в разработку, проведение геологоразведки и повышение коэффициента извлечения нефти.

Филатов уточнил, что целевой сценарий развития предполагает добычу в Югре 216 млн тонн нефти ежегодно к 2030 году и удержание этой планки в течение следующих двух десятилетий. Реализация концепции, по его словам, обеспечит долгосрочное экономическое благополучие региона и устойчивое развитие его нефтегазовой отрасли.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:06, просмотров: 74, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 688
  2. В Тюмени прошёл августовский педагогический форум 616
  3. Работа тюменских властей и энергетиков по борьбе с «серым» майнингом принесла первые плоды 585
  4. В Богандинском строят поликлинику для 11 тысяч жителей 473
  5. В Тюменской области школы получат 34 новых автобуса к началу учебного года 461
  6. В Тюменской области стартовал проект «Инклюзивное рукоделие» 449
  7. ​В Сургуте и Нижневартовске под колесами оказались пешеходы: пострадал ребенок и взрослый 279
  8. ​Программирование для детей легко и интересно! 278
  9. ​В Югре начался сезон сбора кедровых орехов 264
  10. ​Поселок Солнечный Сургутского района отметил свое 45-летие 257
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 5641
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 2863
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2133
  4. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1836
  5. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1822
  6. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 1813
  7. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 1752
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 1671
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1626
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1604
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29512
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6988
  3. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 5641
  4. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4630
  5. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4137
  6. ​Единственный в истории Сургута 4067
  7. Оборонные комиссии – в действии 3796
  8. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3718
  9. Сургут готовит конкурс на застройку Ядра центра города 3709
  10. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 3698

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика