Югра победила в федеральном рейтинге цифровизации «IQ городов»

Югра стала победителем федерального рейтинга цифровизации «IQ городов», заняв первое место в номинации «Регионы ТОП-10». Вместе с главной наградой в округ отправятся еще семь статуэток, что подтверждает высокий уровень внедрения цифровых решений и эффективность управления в муниципалитетах автономного округа, рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, составивших рейтинг, югорские города стабильно входят в число лидеров по уровню цифровизации городского хозяйства.

В категории «Большие города» первое место занял Ханты-Мансийск, а Нефтеюганск расположился на пятой строчке. Среди «Крупных городов» Сургут стал третьим, Нижневартовск – четвертым. В номинации «Средние города» Нягань заняла второе место, Когалым – третье, а Мегион – четвертое.

Итоги рейтинга подтвердили, что цифровая трансформация городского хозяйства в Югре охватывает разные уровни муниципалитетов – от крупных промышленных центров до средних городов округа.

Глава региона поздравил муниципальные команды с победой и отметил вклад югорчан в развитие округа: «Поздравляю команды югорских муниципалитетов с победой, благодарю жителей округа за вклад в развитие нашего региона!»