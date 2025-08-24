В ХМАО подростки летом чаще всего устраиваются в торговые точки

В период летних каникул подростки чаще всего устраиваются работниками торгового зала. Как сообщили «Вестнику» специалисты сервиса «Авито Работа», число таких вакансий за год увеличилось более чем в два раза – на 120%.

Эксперты отмечают, что эта работа не требует специальных знаний и подходит школьникам, которые хотят попробовать себя в розничной торговле.

«Главное преимущество – возможность частичной занятости: гибкий график позволяет совмещать работу с учебой и при этом не перегружать себя, а постепенно осваивать первые профессиональные навыки», – пояснили в компании.

На втором месте по росту числа предложений оказались курьеры – таких вакансий стало больше на 59%. Третье место заняли менеджеры по работе с клиентами (+12%).