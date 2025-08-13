Югорчанам напомнили о возможности оплатить общежитие маткапиталом

Жители Югры могут использовать средства материнского капитала для оплаты проживания студента в общежитии на период обучения. С начала 2025 года 2 137 семей округа направили маткапитал на образование детей, из них шесть ‒ на оплату проживания в студенческом общежитии, сообщает региональное Отделение СФР.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ. Для этого потребуются:

заявление;

договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков оплаты;

справка из учебного заведения, подтверждающая проживание ребенка.

СФР рассматривает документы до пяти рабочих дней, затем в течение такого же срока перечисляет плату за проживание на счет учебной организации.

«Направить средства маткапитала на оплату проживания в общежитии может семья, в которой ребенку, давшему право на сертификат, исполнилось три года. Средства можно направить на обучение любого ребенка в семье, при этом возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет», ‒ указали в сообщении.

По всем возникшим вопросам можно обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).