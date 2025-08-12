​Продукция Югры будет представлена на гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве

С 14 по 24 августа на ВДНХ пройдёт гастрономический фестиваль «Вкусы России», где Югра представит 130 наименований продукции. Гости смогут попробовать дикоросы, сладости, сосьвинскую сельдь, мясные и рыбные консервы.

Оператором регионального павильона выступит индивидуальный предприниматель Ольга Клищенко из Покачей.

На стенде Югры свою продукцию представят ООО «Ягоды Югры», ООО «НРКК «Санта-Мария», СПК «Ханты-Мансийский», индивидуальные предприниматели Анатолий Артеменко, Ольга Клищенко, Светлана Сенькина, а также ООО «Регион-К» и индивидуальный предприниматель Юрий Давыдков.

Фестиваль проводится по поручению президента России с 2020 года и направлен на продвижение региональных брендов продуктов питания.