В Югре завершился чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Заключительный день соревнований выдался особенно напряженным и зрелищным: главная интрига разыгралась в дисциплине «боевое развертывание», которая стала кульминацией турнира и определила сильнейших спортсменов страны.

В течение нескольких дней участники демонстрировали высокий уровень физической подготовки, выносливость, умение работать в команде и мгновенно принимать решения в условиях, максимально приближенных к реальным пожарам. Однако именно финальная дисциплина, требующая не только силы и скорости, но и безупречной тактической слаженности, расставила все точки над «i».

По итогам соревнований в чемпионате МЧС России уверенную победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Безупречное выступление на всех этапах принесло хозяевам заслуженное первое место. Серебро завоевали спортсмены из Свердловской области, а бронзовые медали достались команде Московской области.

В первенстве МЧС России лучшей стала команда Свердловской области. Серебро завоевали представители Татарстана, а бронза – у Московской области.

Торжественная церемония закрытия прошла в атмосфере спортивного праздника, взаимного уважения и гордости. Победители и призеры получили заслуженные награды, а все участники – бесценный опыт и яркие эмоции. Помощник министра МЧС России Александр Коровин передал слова благодарности главы ведомства Александра Куренкова спортсменам, тренерам и организаторам, отметив высокий уровень подготовки и успешное проведение турнира.

Старший тренер сборной Югры по пожарно-спасательному спорту Александр Вершков подчеркнул, что эта победа стала результатом многомесячной работы: «У нас сегодня настолько счастливый день. Мы к этому дню шли на протяжении целого года. Тем более чемпионат России проходил на нашей ханты-мансийской земле. Наши спортсмены были очень сильно мотивированы и хотели порадовать всех жителей Югры своей победой».

Спортсмен сборной округа Сергей Кокшаров отметил высокий уровень организации: «Очень порадовала организация соревнований. Потому что чемпионат России по пожарно-спасательному спорту проводился впервые на территории Югры. В чемпионате мира будут участвовать спортсмены, которые показали лучшие результаты в личных и командных зачетах. Из Югры это Екатерина Чендакова, она у нас основная спортсменка сборной. Может быть туда попадет Артем Хабибуллин».

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил команду с юбилейной, десятой по счету, победой: «Пожарно-спасательный спорт – это не просто состязание силы и ловкости. Это демонстрация мужества, отваги, умения работать в команде и мгновенно принимать решения в экстремальных ситуациях. Все эти качества необходимы тем, кто ежедневно стоит на страже безопасности граждан. С победой, чемпионы! Югра гордится вами!»

Пожарно-спасательный спорт в Югре активно развивается. Сегодня в округе работают детско-юношеские секции, в которых занимаются более 600 детей и подростков в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Югорске, Сургуте, Нефтеюганске, Лянторе и поселке Федоровский.

Кроме регулярных тренировок, ежегодно проводятся соревнования, учебно-тренировочные сборы, творческие конкурсы, круглые столы, лекции, выставки и профориентационные мероприятия для старшеклассников. В образовательных учреждениях округа действуют кадетские группы, классы и дружины юных пожарных, которым оказывают поддержку Федерация пожарно-спасательного спорта и Главное управление МЧС России..