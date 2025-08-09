​В Югре создают цифровые корпуса хантыйского и мансийского языков

Правительство Югры продолжает работу по сохранению и популяризации культуры коренных народов округа — ханты и манси. Губернатор региона Руслан Кухарук провел рабочее совещание, посвященное созданию корпусов хантыйского и мансийского языков — масштабных баз данных текстов, которые будут использоваться для их изучения, анализа структуры, лексики и грамматики.

В рамках госпрограммы предусмотрены мероприятия по параллельному переводу предложений с русского на мансийский язык, аудиозаписи речи, оцифровке произведений мансийских авторов и периодических изданий. «Реализация этого проекта позволит не только расширить присутствие языка в цифровом пространстве, но и найти новые возможности для его применения», — подчеркнул губернатор.

Уже разработан портал мансийского языка с автоматическим переводчиком и словарем, который облегчает изучение и использование языка. В конце 2024 года корпус, включающий 146 тысяч пар предложений, был направлен в Федеральное агентство по делам национальностей и в компанию «Яндекс» для интеграции в цифровые сервисы. Его презентация состоится в конце 2025 года и будет приурочена к 95-летию округа.

Параллельно формируется корпус хантыйского языка — уже собрано свыше 10 тысяч пар параллельных предложений. Работа по цифровому сохранению языков коренных народов Югры продолжается.