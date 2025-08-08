​Природный парк «Нумто» получил президентский грант

Природный парк «Нумто» стал победителем первого конкурса грантов Президентского фонда экологических и природоохранных проектов, сообщает губернатор Югры Руслан Кухарук в своих соцсетях. Итоги конкурса подвёл заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.

Парк, являющийся самым крупным природным парком Арктической зоны Югры, расположен на северном склоне Сибирских Увалов — месте истоков крупнейших притоков Оби: рек Казым, Надым, Пим и Тромъеган. На его территории находится более тысячи озёр, различающихся по площади и происхождению.

«Как отмечают ученые, «Нумто» – идеальная модельная территория для изучения трансформации озер арктической зоны и выработки практических решений по их сохранению. В рамках проекта «Исчезающие озера Арктики: изучение трансформации водных экосистем природного парка «Нумто» запланирована серия экспедиционных выездов с выполнением лимнологических и гидрологических исследований», — написал Руслан Кухарук.

Специалисты изучат динамику водных экосистем, выявят ключевые причины изменений и разработают рекомендации по сохранению арктических озёр. Итоги работы представят на Всероссийской конференции, приуроченной к 30-летию природного парка.