​В Югре одобрили проекты комплексного развития территорий в семи муниципалитетах

На заседании Градостроительного совета Югры под председательством губернатора Руслана Кухарука рассмотрены проекты комплексного развития территорий в Нижневартовске, Когалыме, Нягани и Сургутском районе. Все инициативы одобрены. Основная цель — обновление жилого фонда, создание общественных пространств и современной социальной инфраструктуры.

Когалым

В районе улицы Береговая планируется строительство девяти многоквартирных домов, торгового центра, спортивного комплекса для занятий боксом, спортивной площадки и зоны выгула собак.

Сургутский район

В Барсово представлено два проекта:

– В границах улиц Апрельская и Щемелева — четыре многоквартирных дома, сквер с пешеходной аллеей и капитальный ремонт улично-дорожной сети.

– В районе улиц Кубанская, Мостостроителей, Обская и Майская — пять жилых домов, Центр единоборств и реконструкция дороги.

В посёлке Солнечный (3 и 5 кварталы) предусмотрено строительство шести многоквартирных домов, что позволит расселить более 13 тысяч кв. м аварийного жилья. Также появятся инженерные сети и Молодёжный центр.

Нижневартовск

Недалеко от окружной клинической больницы появится жилой комплекс переменной этажности, детская школа искусств и новая улично-дорожная сеть.

В микрорайоне 1П (улицы Рабочая – Заводская – Молодёжная) возведут восемь многоквартирных домов. Отдельное внимание уделено созданию спортивной инфраструктуры.

Нягань

Проект в районе улиц Сергинская и Ленинградская может быть пересмотрен: здесь расположены участки с ценными породами леса. Губернатор поручил проработать альтернативные территории.

В границах улиц Просвещения, Интернациональная и Речная появятся четыре жилых дома и парк площадью 15 тысяч кв. м.

Перед заседанием губернатор вместе с главой Сургута Максимом Слеповым посетил набережную реки Саймы возле СурГУ, благоустроенную в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Обсуждались варианты обновления пространства с учётом интересов студентов и жителей города.