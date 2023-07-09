Губернатор Югры Наталья Комарова объявила в регионе режим чрезвычайной ситуации

Лесные пожары в Югре стали причиной для объявления режима ЧС — о нем накануне сообщила губернатор округа Наталья Комарова у себя в телеграм-канале.

«По состоянию на 15 часов 8 июля на территории автономного округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га; пять ландшафтных — на площади 599 га, — написала она. — По оценке экспертов, в настоящее время пожары в регионе возникают из-за грозовой активности, дефицита осадков».

К этому времени режим чрезвычайной ситуации уже был введен в Белоярском, Октябрьском и Березовском районах округа.

«С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа (постановление № 96 от 8.07.2023 года), — подчеркнула Наталья Комарова. — Вас, дорогие земляки, призываю быть осторожными. Избегать посещения лесов. При возникновении опасности, фактах возгорания в лесах незамедлительно обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112».

Отметим, что сейчас в тушении лесных пожаров в округе задействованы 573 работника Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югория», окружного управления МЧС, также в это число входят добровольцы. Дополнительно привлечены сто человек из лесопожарных формирований Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Вскоре к ним присоединятся 20 коллег из Вологодской области.