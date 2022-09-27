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В Югре задержали ранее судимого наркомана

Жителя ХМАО поймали на незаконном хранении наркотиков

В Югре задержали ранее судимого наркомана
Фото: unsplash.com

В Пыть-Яхе поймали ранее судимого 24-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина поднял «закладку» в лесном массиве и добравшись до города, он увидел сотрудников полиции и решил выбросить «запрещенку», однако был задержан.

«Следственным отделом ОМВД России по г. Пыть-Яху возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Обвиняемый сознался, что наркотическое вещество приобретал в интернете для личного употребления. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной отвественности в 2017 году с лишением свободы на срок 3 года и 6 месяцев.

Задержанному избрано заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 95, комментариев: 0
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