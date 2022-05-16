Обвиняемый в уклонении от налогов руководитель фирмы из ХМАО полностью возместил ущерб

Генеральный директор фирмы из Югры, которое осуществляло строительные и монтажные работы, с помощью фиктивного документооборота уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 46 миллионов рублей налогов.

«Подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов с января по декабрь 2016 года создал фиктивный документооборот с другим, подконтрольным ему предприятием, которое якобы оказывало услуги и выполняло работы для общества. Данные о фиктивном документообороте он отразил в налоговой отчетности, необоснованно применив налоговый вычет, тем самым подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 46 миллионов рублей налоговых отчислений», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

В целях возмещения ущерба следователи арестовали имущество общества и подозреваемого. Обвиняемый признал свою вину и возместил более 62 миллионов рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 46 миллионов рублей, а также пени.

На сегодняшний день расследование дела завершено. Гендиректор освобождается от уголовной ответственности, так как в полном объеме погасил задолженность. Преследование также прекращено.