Меньше половины водоемов Югры подходят для организации пляжей

Роспотребнадзор Югры назвал водоемы, которые по санитарно-гигиеническим показателям могут использоваться для организации пляжей. С начала купального сезона специалисты проверили 55 водных объектов, однако требованиям соответствовали только 25 из них.

Исследования показали, что лишь 45% обследованных водоемов отвечают гигиеническим нормативам по качеству воды и песка. При этом далеко не все из них смогут принимать отдыхающих: муниципалитеты не на каждый объект оформили санитарно-эпидемиологическое заключение, необходимое для использования водоема в рекреационных целях.

На сегодняшний день такие заключения получили пять пляжей:

озеро Окунево на территории лагеря «Окуневские зори» в Советском районе;

озеро Кедр на базе отдыха в Нижневартовском районе;

озеро Долгое на базе отдыха в Нижневартовском районе;

озеро Нешинелор в Белоярском;

озеро Сырковый Сор в Нефтеюганском районе.

«Обращаем внимание, что пляжи на 4,3 км от устья протоки Каюковская реки Обь в Лангепасе, а также пляж на реке Аган в городе Радужный в текущем сезоне положительного санитарно-эпидемиологического заключения не имеют», − уточнили в ведомстве.

Напомним, что в Сургуте по-прежнему нет ни одного водоема, где купание официально разрешено и признано безопасным.

Ранее специалисты Роспотребнадзора исследовали качество воды и песка в популярных местах отдыха региона. Тогда из 57 проб воды 25 не соответствовали санитарным нормам, а из 46 проб песка нарушения выявили в пяти случаях.