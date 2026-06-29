От обряда поклонения водному духу до международных заплывов: как прошли «Югорские обласы»

В Ханты-Мансийске прошел 25-й международный этнофестиваль «Югорские обласы» — одно из самых узнаваемых и самобытных событий Югры. Праздник, который проводится в рамках Кубка губернатора, в этом году собрал более 300 спортсменов и гостей из 13 стран. Но главное в нем по-прежнему не только спортивная интрига. «Югорские обласы» остаются редким примером события, где традиционная культура коренных народов Севера не превращается в декорацию, а живет в настоящем времени — через обряд, лодку, состязание, семейный праздник и международный интерес.

Фестиваль традиционно открылся на пойме протоки Горная в микрорайоне Восточный с обряда поклонения водному духу Вит Хону. Для ханты и манси это не фольклорный элемент программы, а важная часть мировоззрения, связанная с уважением к воде, земле и небу. Старейшины и носители традиционной культуры из Сургутского района, Казыма и Ханты-Мансийска вознесли молитвы, поднесли дары и завершили церемонию выпуском стрелы в воду. Только после этого, как и положено по традиции, лодки спустили на воду и начались соревнования.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, открывая фестиваль, подчеркнул, что эти состязания соединяют в себе силу духа, культуру и традиции коренных жителей Севера. По его словам, четверть века «Югорские обласы» объединяют сильнейших спортсменов округа и гостей из разных стран, а особую благодарность заслуживают те, кто стоял у истоков праздника и сохранял эту традицию как часть живой культуры. Глава региона отдельно отметил, что в подготовку к фестивалю включены не только сами участники, но и целые поселки и районы, где лодки, инвентарь и команды готовят всем миром.

В этом и состоит особенность «обласов»: здесь спорт неотделим от уклада жизни. Сам облас — традиционная лодка ханты, манси и лесных ненцев — веками был основным средством передвижения в летний период. Его делают из осины или кедра, и даже по посадке гребца можно понять, чем он занимался: рыбак вытягивает ноги, охотник идет на коленях. Для человека со стороны это может выглядеть как экзотика, но для Югры это часть большого культурного кода, который сегодня сохраняют уже не в музейной витрине, а в живом, зрелищном и очень востребованном формате.

Программа первого дня началась с самых престижных и зрелищных гонок — мужского и женского масстартов. У мужчин дистанция была особенно сложной: нужно было не только пройти водный участок, но и перетащить облас по суше через откос, а затем снова выйти на воду. Победителем стал Виталий Русскин из команды «Спасение Югры» Сургутского района. После финиша он признался, что решающую роль сыграли опыт, тактика и умение пройти все этапы без ошибок. Среди женщин лучшей второй год подряд стала представительница Сургутского района Олеся Тэвлина.

Одним из самых ярких эпизодов фестиваля вновь стал международный заплыв двоек. На старт вышли гости из Марокко, Ирана, Китая, Молдовы, Камеруна, Мали, Туниса, Замбии, Ганы, Боливии, Турции и Бангладеш. По традиции в каждой лодке иностранного участника сопровождал опытный местный гребец. В итоге победу одержал дуэт Абдул Хакима Абдул Хамида и Николая Сухих из команды «Аборигены Югры». Сам победитель отметил, что для него участие в таком празднике стало не только спортивным опытом, но и способом лучше понять регион, где особенно бережно относятся к культуре коренных народов.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер подчеркнула, что за 25 лет «Югорские обласы» стали не просто спортивным мероприятием, а частью культурного кода региона. По ее словам, фестиваль делает Югру узнаваемой в России и за ее пределами, объединяет спорт, туризм и этнокультурную повестку, а также отвечает на растущий интерес к традиционной культуре и подлинной аутентике. Именно поэтому округ продолжает развивать международную составляющую фестиваля и рассчитывает не только сохранить, но и расширить круг его гостей.

Так «Югорские обласы» вновь подтвердили свой особый статус. Это праздник, где лодка становится символом памяти, вода — частью традиции, а соревнование — способом сохранить живую связь поколений. И в этом смысле фестиваль давно уже больше, чем спорт: он показывает, как Югра умеет говорить о себе через собственную культуру — ярко, убедительно и без утраты подлинности.