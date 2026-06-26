В Югре открыли прием заявок на конкурс инициативных проектов 2027 года

В Югре открыли прием заявок на региональный конкурс инициативных проектов 2027 года. Муниципалитеты могут подать проекты активных жителей до 3 июля 2026 года, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Конкурс проводят уже в седьмой раз. За это время в городах и поселках региона благоустроили сотни общественных пространств: парки, аллеи, скверы, детские площадки и другие территории. Также благодаря конкурсу в поселениях создают пешеходные зоны и модернизируют системы водоснабжения.

Участниками становятся города и районы, которые представляют проекты жителей. Заявки принимают на платформе «Единый личный кабинет активиста». Каждая заявка должна быть детально проработанной инициативой югорчан.

Победители получат субсидии из окружного бюджета. На реализацию одной идеи регион может выделить до 7 млн рублей. Общий объем финансирования составит 115 млн рублей. Список лучших проектов сформируют после проверки качества заявок, экспертной оценки и открытого народного голосования. Реализовать победившие инициативы планируют в 2027 году.

В этом году в Югре уже реализуют 18 инициативных проектов. Среди них тематические аллеи и скверы, детские и спортивные площадки, школьные студии и лаборатории.