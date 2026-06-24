В Югре впервые применили новую технологию по защите сердца у новорожденного

В Окружном кардиоцентре Сургута впервые в Югре провели операцию новорожденному ребенку с использованием технологии церебро-миокардиальной перфузии. Новый метод помогает защитить мозг и сердце во время хирургического лечения критических врожденных пороков, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

В детское кардиохирургическое отделение в день рождения поступила девочка с коарктацией аорты и гипоплазией ее дуги. Жизненно важный кровоток у ребенка поддерживал открытый артериальный проток, который обычно должен закрыться после рождения. Если бы проток закрылся раньше времени, состояние новорожденной могло резко ухудшиться. Чтобы снизить нагрузку на организм, специалисты применили технологию церебро-миокардиальной перфузии.

Во время такой операции общее кровообращение временно останавливают, но аппарат искусственного кровообращения продолжает подавать кровь к головному мозгу и сердцу. Главный детский кардиохирург Югры Петр Лазарьков отметил, что этот подход помогает защитить мозг от гипоксии, а миокард — от ишемического повреждения. Поэтому технологию считают одной из наиболее безопасных при операциях у новорожденных с критическими пороками сердца.

Операция продолжалась почти шесть часов. Все это время команда специалистов контролировала гемодинамику маленькой пациентки, сохраняя кровоснабжение жизненно важных органов и создавая условия для восстановления. В операции участвовали детские кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, перфузиологи, кардиологи, специалисты функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгенологи и операционные медсестры.

В депздраве отметили, что внедрение новой технологии позволяет оказывать высокотехнологичную помощь самым маленьким пациентам в Югре, без выезда за пределы региона.