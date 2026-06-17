В Центре охраны материнства и детства в Сургуте поделились статистикой рождаемости с начала года

С начала 2026 года в Центре охраны материнства и детства Сургута родилось 2 766 детей – 1 413 мальчиков и 1 353 девочки. Об этом рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

За это время на свет появились 33 двойни и 106 малышей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

«Особая гордость нашего Центра − 106 малышей, которые появились на свет благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ)», – написала Белоцерковцева в своих соцсетях.

Только в мае в центре появились на свет 585 детей – 315 мальчиков и 270 девочек. Среди новорожденных было семь двоен.

Первым ребенком, родившимся в День России, 12 июня, стала девочка весом 3 630 граммов, а последним – мальчик весом 4 200 граммов. В этот же день семь семей пополнились еще одним ребенком и получили статус многодетных.