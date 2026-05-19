Сургут встретил «Эшелон Победы» с историческими вагонами Великой Отечественной войны

В Сургуте 18 мая встретили «Эшелон Победы» — легендарный состав, который уже проехал большую часть Урала и добрался до Югры. Накануне поезд побывал в Пыть-Яхе, Югорске и Советском, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на телеканал «Югра».

В составе эшелона 22 вагона, многие из которых связаны с Великой Отечественной войной. На части маршрута поезд идет на паровозной тяге. От станции Игль до Пыть-Яха он двигался с использованием каменного угля.

Начальник поезда Сергей Славных рассказал, что в составе есть исторические вагоны и платформы конца 1920-х годов. «Вагоны у нас исторические тоже есть. У нас платформы двухосные — это конец 20-х годов. Вагон-аптека, перевязочная, у нас 1937 года. Это вагон, который участвовал в Великой Отечественной войне», — сказал он.

В небольшом помещении этого вагона во время войны проводили операции на металлическом столе, иногда без света и прямо на ходу. Всего в годы Великой Отечественной войны по железным дорогам ходили 288 поездов, которые вывезли в госпитали и помогли спасти около 4 млн раненых солдат.

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что приезд «Эшелона Победы» особенно важен для детей. «Этот поезд подтверждает бесценность нашей Победы в Великой Отечественной войне и подвиг нашего народа. А самое главное, ради чего он сюда приезжает — это наши дети. Для них это уникальный эмоциональный мост, где они могут не просто посмотреть, но и увидеть эту картинку, потрогать эти санитарные вагоны. Я думаю, этот опыт бесценен для наших детей», — подчеркнул он.

В Сургуте «Эшелон Победы» стоял 7 часов, его посетили тысячи детей и взрослых. 19 мая состав встретят в Нижневартовске с 13:00 до 16:00, а 20 мая в 12:25 он прибудет на станцию Когалыма, где простоит чуть больше трех часов. Поезд стартовал из Перми, объедет 24 уральских города и завершит движение 22 мая в Губкинском на Ямале.