В Сургуте завершается подготовка общественных пространств к 9 Мая

Сургут преображается к 81-й годовщине Победы и Празднику весны и труда. В городе приводят в порядок улицы и памятные места, проводят косметический ремонт памятников, посвященных мужеству и героизму советских солдат, уборку прилегающих территорий. Город преображают в преддверии праздников, чтобы выразить уважение трудящимся и признательность ветеранам Великой Отечественной войны, сохранить память о великом подвиге.

Подготовка к празднованию 9 Мая в этом году включает сразу несколько направлений: косметический ремонт мемориалов после зимы, уборку прилегающих территорий, субботники и установку новых арт-объектов. Работы уже идут, и, если позволит погода, основные мероприятия планируют завершить до 30 апреля.

«Сейчас у нас проходят подготовительные работы: очистка от отслоившейся краски, потом будет шпаклевание и окрашивание. Это точечная работа ‒ мы не снимаем покрытие полностью, а приводим в порядок поврежденные участки и затем окрашиваем всю конструкцию», — рассказала Заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.Она также подчеркнула, что такие работы вызваны не вандализмом, а особенностями климата: после зимы краска на памятниках начинает отслаиваться, поэтому каждую весну и лето подобный ремонт приходится проводить заново.

Параллельно работы ведутся на нескольких памятных объектах. В порядок приводят памятники «Сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах», «Мужеству рыбаков Сургута», «Труженикам Сургутского рыбокомбината» и Мемориал Славы. «На мемориале нужно затереть швы между плиткой, где-то подклеить отвалившиеся элементы. Плюс проводим уборку прилегающей территории», — отметила представитель «Лесопаркового хозяйства».

Подготовка к памятной дате идет не только силами коммунальных служб, но и с участием сотрудников городских предприятий. Череда субботников в Сургуте стартовала с памятно-меморальных объектов. В первом субботнике были задействованы около 80 человек. Как рассказала Инна Маматказина, в работе участвуют муниципальные организации и предприятия. Для первой волны субботников определили три локации: памятник «Сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах», «Мужеству рыбаков Сургута», «Труженикам Сургутского рыбокомбината». На первом этапе участники субботников занимаются тем, что раскидывают снег на прилегающих к памятникам территориях, чтобы он быстрее растаял и можно было приступить к полноценной уборке.

К работе подключились и сотрудники городских тепловых сетей. Представитель предприятия Диана Монтянова рассказала, что организация участвует в субботниках регулярно — весной, летом и осенью. По ее словам, весной коллектив помогает готовить город к лету, а летом старается участвовать в озеленении, чтобы город становился более ухоженным и радовал жителей. Как другие участники субботника отмечают важность проведения подобных мероприятий у памятников. Такая забота о мемориалах является жестом уважения к участникам Великой Отечественной войны, подчёркивая важность сохранения памяти об их подвиге

В рамках этой же кампании в Сургуте на набережной Олега Марчука к Дню Победы появятся новые арт-объекты ‒ две декоративные звезды. Их установят у памятника жителям города и района, ушедшим на фронт в годы Отечественной войны. Конструкцию закупили в декабре 2025 года. «Арт-объекты называются «Звезды». Мы закупили их в количестве двух штук. Они выполнены из кортеновской стали, а на поверхности методом лазерной резки сделаны надписи: на одной ‒ города-герои, на другой ‒ города трудовой славы», ‒ пояснила Инна Маматказина. Внутри каждой звезды предусмотрена подсветка, которая будет включаться в темное время суток. «Планируем выполнить монтаж к праздничной дате ‒ к 9 мая», ‒ добавила Маматказина.

К предстоящим праздникам украшают и улицы Сургута. «Муниципальный контракт уже заключен, он рассчитан на 1 Мая, День Победы и День города, – рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Сургута Елизавета Припутень. – Уже идут подготовительные работы. Подрядчик приводит в нормативное состояние и монтирует новые флажные конструкции — на площади Советов, возле военкомата, у памятника воинам-интернационалистам, у памятника основателям города, а также на пересечении Островского – Мира». По ее словам, ко Дню Победы в Сургуте появятся декоративные металлические конструкции в виде ордена с георгиевской лентой на Мемориале Славы и в сквере 31-го микрорайона.

