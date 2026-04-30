Жители Сургута смогут выйти на субботники 15 мая

В Сургуте продолжаются субботники в преддверии Дня Победы. В первую очередь работы начались на памятных местах, связанных с воинской славой. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала представитель МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.

«Субботники в городе стартовали 24 апреля. Мы начали с уборки памятных мест, связанных с воинской славой ‒ это Памятник «Мужеству рыбаков Сургута», и «Труженикам сургутского рыбокомбината». Тогда в работах было задействовано около 80 человек ‒ сотрудники коммунальных служб: Горводоканала, ГТС и дорожной службы», ‒ указала спикер.

На первом этапе специалисты занимались подготовительными работами: раскидывали снег, чтобы он быстрее таял, а затем убирали прилегающие территории от мусора.

Пока из-за погодных условий массовые субботники для горожан не проводились, однако сейчас, когда снег практически растаял, жители уже могут присоединяться к уборкам. В городе стартовал второй этап.

«Сейчас у нас уже второй этап субботника. В нем участвует партия «Единая Россия», также волонтеры ‒ это организация «Движение первых», «Волонтеры Победы». Около 100 человек. Мы убираем территорию Мемориала Славы и территорию монумента «Сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах», ‒ рассказала представитель учреждения.

Следующая акция пройдет 5 мая ‒ уборку проведут в 20А микрорайоне на территории парковой зоны, благоустроенной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Крупный общегородской субботник запланирован на 15 мая. Принять участие в нем смогут все желающие. Для этого необходимо оставить заявку в МКУ «Лесопарковое хозяйство».

После этого субботники в городе продолжатся до октября. Одной из самых масштабных акций станет участие Сургута в федеральном проекте «Вода России».

«У нас грандиозный субботник будет в рамках акции «Вода России». Мы тогда уберем около 60 километров береговой линии. Планируется участие около 7 000 человек», ‒ добавила Маматказина.

