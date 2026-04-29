В Сургуте без воды останутся дома на Лермонтова и проспекте Мира

В Сургуте на ночь с 28 на 29 апреля и днем 30 апреля временно отключат холодную воду в части домов. В этот список попали жилые дома и объекты на улице Лермонтова, проспекте Мира, бульваре Писателей и улице Чехова, сообщает Горводоканал со ссылкой на СГМУП «ГТС».

В частности, воды не будет в домах по адресам: Лермонтова, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2; проспект Мира, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17; бульвар Писателей, 2.

Также отключение затронет ряд социальных и коммерческих объектов, включая детский сад «Умка», школу №32, центр социальной помощи семье и детям, торговые точки и офисы.

На время работ организуют подвоз воды ‒ он будет доступен на ЦТП-32 по адресу улица Лермонтова, 1/1 в указанные периоды отключения: 28 апреля с 23:00 до 06:00 29 апреля и 30 апреля с 09:00 до 14:00.