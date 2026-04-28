ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdLv1PQ реклама на siapress.ru
​Власти Сургута отказались от пилотного проекта распознавания лиц в школах

В Думе Сургута усомнились в «нецелесообразности» системы распознавания лиц в школах

​Власти Сургута отказались от пилотного проекта распознавания лиц в школах
Фото: ru.freepik.com

Власти Сургута отказались от пилотного проекта по внедрению системы распознавания лиц в школах. Решение озвучили на заседании комитета Думы города по социальной политике. Чиновники заявили, что инициатива экономически нецелесообразна.

«Департаментом образования был направлен запрос по расчету стоимости реализации проекта на примере 9-й школы по адресу Крылова 28. Далее был получен ответ, что для этого определены десять уличных видеокамер и подготовлен список необходимых лицензий. Для модернизации системы видеонаблюдения вышеуказанного объекта необходим один миллион 907 тысяч рублей», − указала заместитель директора департамента образования администрации города Ирина Зинкевич.

Затем было направлено предложение о финансировании в бюджетную комиссию, однако проект поддержки не получил. При этом, как отметила чиновник, профильное управление сочло внедрение биометрии нецелесообразным.

Это заявление вызвало вопросы у депутатов. «Вот эта вот формулировка «считаем нецелесообразным», она имеет какую-то мотивацию?» − уточнил парламентарий Владимир Болотов.

В управлении информационных технологий пояснили, что речь идет о значительно более дорогой системе, чем кажется на первый взгляд.

«Нецелесообразно с точки зрения затрат, потому что в соответствии с законодательством для того, чтобы организовать биометрию, необходимо подключиться к федеральной системе биометрических данных. И за каждую транзакцию по идентификации человека необходимо платить специализированным лицензированным компаниям. Это довольно дорогое решение», − пояснил директор учреждения Павел Зыков.

Отдельно Болотов поинтересовался возможностью использования уже действующей системы «Безопасный город».

«Насколько я помню, когда внедряли модернизацию системы «Безопасного города» говорили, что в том числе она работает по распознаванию лиц, находящихся в розыске… Можно использовать эти камеры в школах?» − спросил депутат.

Однако, как пояснил Зыков, речь идет о разных технологиях.

«Это совершенно разные системы: распознавание лиц для поиска в архиве… и идентификация человека, ребенка, который входит в школу, во втором случае − это хранение персональных данных, именно биометрических», − ответил он.

Директор управления также подчеркнул, что существующие камеры в школах уже выполняют другие функции.

«У нас в каждой школе висят камеры, которые распознает в потоке людей определенные лица, которые находятся под надзором органов внутренних дел. Это совершенно разные решения», − отметил Павел Зыков.

В департаменте образования при этом заявили, что действующие меры безопасности соответствуют требованиям.

«На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения, они оборудованы всеми системами в соответствии с антитеррористическим законодательством. В принципе, возможно, на сегодняшний день этого достаточно», − сказала Зинкевич.

Председатель комитета Эмилия Трапезникова, в свою очередь, призвала не считать существующую систему безусловно достаточной, напомнив о трагических случаях в других регионах.

«Нам бы не ошибиться и не быть слишком самоуверенными. В Пермском крае все причастные руководители… они тоже, наверное, считали, что все в порядке, и тем не менее произошли такие ужасающие факты», − подчеркнула она.

В итоге депутаты приняли решение не закрывать тему окончательно.

«Предлагаемое решение. Рекомендовать администрации города продолжить работу по реализации своих пилотных проектов. Вернуться к рассмотрению вопроса при ближайшем рассмотрении корректировки бюджета», − подвела итог Трапезникова.

Напомним, ранее депутаты Думы Сургута предлагали изменить подход к охране школ и рассмотреть возможность отказа от услуг частных охранных предприятий в пользу автоматизированных систем безопасности. Поводом стали многочисленные жалобы на работу ЧОПов: по данным департамента образования, с начала 2023 года по декабрь 2024-го образовательные учреждения направили в их адрес 265 претензий.


