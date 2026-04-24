В Сургуте завершился очередной сезон проекта «Три ратных поля России»

В Сургуте наградили победителей очередного проекта «Трех ратных полей России»

В Сургуте завершился очередной сезон проекта «Три ратных поля России»
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров XIV сезона культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России». Финал большого городского движения состоялся на площадке школы №29 и вновь показал: проект давно перерос рамки обычного конкурса и стал одной из системных основ патриотического воспитания в муниципальной системе образования.

Сегодня проект охватывает более 60 тысяч участников — это школьники, дошкольники, их родители и педагоги. В нем задействованы 37 общеобразовательных и 39 дошкольных учреждений. Тема нынешнего сезона — «Приближая Победу: Изобретения. Открытия. Достижения». За этим названием — целый год олимпиад, турниров, тематических встреч, индивидуальных маршрутов, исследовательской и просветительской работы. Важную роль в проекте играют и федеральные музеи-заповедники — «Куликово поле», «Бородинское поле» и «Прохоровское поле», которые помогают сделать изучение истории не формальным, а по-настоящему содержательным и глубоким.

Депутат думы Югры Александр Сальников, участвовавший в церемонии, назвал ее ярким финалом масштабной годовой работы. «Отрадно видеть, что стремление участников проекта глубже понять события Куликовской, Бородинской и Прохоровской битв выходит далеко за рамки учебной программы, обретая все более осмысленные формы, – отметил парламентарий. – Год выдался насыщенным: турниры, тематические олимпиады и выездные экскурсии превратили изучение истории в настоящее приключение, объединив сотни неравнодушных ребят. С каждым годом проект укрепляет свои позиции в образовательной и общественной жизни города. Особую роль в его поддержке играет партия «Единая Россия», помогая организовывать интеллектуальные состязания и поездки по местам боевой славы. Именно такое живое погружение в историю воспитывает осознанный патриотизм».

Исполняющий обязанности директора департамента образования Сургута Ольга Иванова напомнила, что четырнадцатый сезон, как и предыдущие, принес участникам не только новые знания, но и новые личные победы. По ее словам, в проект включились более 10,5 тысячи школьников, 14 тысяч дошкольников, свыше 10 тысяч родителей воспитанников детских садов, около 3,5 тысячи воспитателей и не меньшее число педагогов общеобразовательных учреждений. Она отметила, что проект действительно объединяет город, потому что внутри него появляются нестандартные события и новые форматы: только в этом сезоне прошло 16 мероприятий в дошкольных организациях и 28 — в школах, а около 450 детей прошли индивидуальные образовательные маршруты по своим возрастным группам.

«Отрадно видеть, что мероприятие набирает большую популярность среди нашей молодежи, что ребята интересуются историей своей страны, стремятся быть достойными подвигов своих предков. Проект «Три ратных поля России» вносит вклад в формирование сильной, ответственной, надёжной, думающей молодежи, которая уважает свою историю и гордится своей страной. Каждый, кто принял участие в этом проекте, одержал свою маленькую победу», – подчеркнул первый заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО в Сургуте и Сургутском районе Сергей Салахов.

О том, как эта работа выглядит изнутри, рассказала педагог лицея имени Хисматулина Алена Кулашкина, ставшая призером проекта. Она призналась, что участие в нем для школы и семьи — это возможность внести свой вклад в дело защиты Родины, патриотизма, любви и добровольчества. В этом году до победы в ее команде дошли восемь человек, а среди победителей-старшеклассников оказался и ее ученик Матвей Камышанов. Педагог считает, что именно так выстраивается мост между прошлым, настоящим и будущим, а каждый участник проекта ощущает личную сопричастность к истории страны.

Церемония награждения стала не только подведением итогов, но и подтверждением того, что «Три ратных поля России в Сургуте» остаются одним из самых значимых городских проектов в сфере воспитания. Именно поэтому интерес к проекту и его значение для Сургута с каждым годом только растет.

При поддержке Администрации Сургута


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте мужчина зарезал жену во время ссоры – его арестовали 570
  2. ​В Сургуте изменят названия остановок общественного транспорта 558
  3. ​В Сургуте уволили сотрудницу полиции за взятку 512
  4. ​Руслан Кухарук отчитался о работе правительства: соцподдержка, добыча нефти, новые школы и рекорды в экономике 492
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 апреля? // АФИША 465
  6. ​Руслан Кухарук: в Югре средняя зарплата выросла до 135 тысяч рублей 457
  7. ​Тюменский опыт кибербезопасности представили в Совете Федерации 433
  8. Как сохраняют историю городов: сургутян приглашают на открытую лекцию 429
  9. ​Открывая горизонты ИИ 412
  10. ​В Сургуте более 1 700 детей прошли лечение в Центре репродуктивного здоровья подростков 410
  1. Судя по всему, пузырь многоэтажного жилья схлопывается. Власти и застройщикам нужно менять подходы 1791
  2. ​В Сургуте открылся «Зеленый шум»: чем удивит фестиваль в этом году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1605
  3. ​Где открывать бизнес в Сургуте: офис, торговая точка или склад? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1532
  4. Как поступить в колледж в 2026 году? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1531
  5. ​В Нижневартовске будут судить бывшего главного энергетика дорожного управления по делу о взятке в 800 тысяч рублей 1461
  6. ​Читатели СИА-ПРЕСС выступили против обязательного второго иностранного языка 1450
  7. ​В ХМАО стали чаще интересоваться кроссоверами и внедорожниками с пробегом, при этом часть популярных моделей подешевела 1361
  8. Руслан Кухарук и Владимир Якушев обсудили развитие образования на форуме «Есть результат» 1324
  9. Сургутский суд отправил в колонию бывшего пристава с сообщником за схему с кражей 400 млн рублей 1252
  10. Уровень воды в Оби поднимется до высоких значений, но не критичных с точки зрения угрозы паводка в Сургуте 1250
  1. ​Вопрос на послезавтра 11928
  2. ​Лай и гуляй по ГОСТу 7889
  3. ​В Сургуте демонтируют павильоны на остановке «Все для дома» 3618
  4. Анонимные игроки 3122
  5. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 2961
  6. ​ФНС получит контроль над переводами россиян 2825
  7. ​Лидия Евлоева: «Физическая активность и питание помогают отсрочить развитие сахарного диабета» 2676
  8. На стрельбище неожиданно нашлись деньги. Почему такие чудеса не случаются с другими, более приоритетными проектами? 2444
  9. ​Лидия Евлоева: «Диабет ‒ это тихий убийца. Человек может чувствовать усталость и даже не подозревать о болезни» 2368
  10. ​Сергей Ионов: «Креативным индустриям нужны люди, а не только деньги» 2295

